San Siro verso il cambio nome: Milan e Inter cercano lo sponsor per l’operazione

San Siro verso il cambio nome: partita la ricerca per i naming rights da parte di Milan e Inter. Generali molto sensibile sul tema

Milan e Inter hanno ufficialmente avviato la ricerca del partner commerciale che darà il nome al futuro stadio, entrando nel vivo delle trattative per i naming rightsdi San Siro. Questa mossa strategica è fondamentale per i due club milanesi, che puntano a massimizzare i ricavi commerciali legati all’impianto.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin, l’operazione sui naming rights è valutata come una delle più ambiziose nel panorama italiano. Si stima, infatti, che l’accordo possa valere una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro a stagione. Se tale cifra fosse confermata, si tratterebbe di un affare in grado di competere con i principali deal europei, garantendo a rossoneri e nerazzurri un flusso di entrate cruciale.

San Siro, generali tra le prime ipotesi sul tavolo

La ricerca dello sponsor ideale è complessa e richiede una perfetta sintonia tra l’identità del marchio e la storia dei due club.

Tra le prime ipotesi avanzate, spicca il nome di Generali. Il colosso assicurativo è storicamente «sensibile allo sport» e possiede la forza finanziaria e la risonanza internazionale necessarie per sostenere un investimento di questa portata. Le discussioni sono solo all’inizio, ma l’interesse di un brand così importante evidenzia il prestigio dell’operazione.

L’accordo sui naming rights non solo fornirà un introito economico ingente, ma rappresenterà anche un passo decisivo nel processo di modernizzazione delle strutture e dell’esperienza stadio, fondamentale per il Milan e l’Inter in vista di un’eventuale costruzione di un nuovo impianto o della riqualificazione dell’attuale Meazza.