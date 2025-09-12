San Siro, momenti decisivi per Milan e Inter: cosa accadrà nei prossimi giorni

San Siro – Sono settimane importanti per Milan e Inter, il programma dei prossimi giorni!

Il futuro dello stadio di San Siro, tempio del calcio milanese e italiano, si avvicina a un bivio decisivo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, sono state definite le date cruciali che potrebbero portare alla cessione dell’impianto a Inter e Milan, le due storiche società meneghine. L’iter burocratico è entrato nella sua fase più calda, con passaggi chiave che coinvolgeranno le istituzioni cittadine.

Passaggi in Giunta e Consiglio Comunale

Il primo appuntamento è fissato per il 18 settembre, data in cui è attesa in Giunta a Milano la delibera per la vendita dello stadio ai due club. Un passaggio fondamentale che, se approvato, aprirebbe la strada al voto definitivo. La parola passerà poi al Consiglio comunale il successivo 29 settembre. Questo voto non sarà solo una formalità, ma rappresenterà un vero e proprio test per la tenuta della maggioranza che governa la città. Una decisione di tale portata, infatti, ha un peso politico e sociale enorme e le dinamiche interne potrebbero influenzare il risultato.

La protesta dei comitati e le speranze dei tifosi

Mentre le istituzioni si preparano a discutere il destino del “Meazza”, i comitati “salva-Meazza” hanno già annunciato una protesta simbolica. I manifestanti hanno l’intenzione di farsi sentire proprio sugli spalti dello stadio, un gesto per ribadire la loro posizione e la volontà di preservare l’impianto così com’è. Questa mobilitazione dimostra la forte contrapposizione tra chi vorrebbe modernizzare e chi, al contrario, vorrebbe tutelare il valore storico dello stadio.

La possibilità che il Diavolo e i nerazzurri diventino proprietari di San Siro è una speranza per molti tifosi, che vedono in questa mossa l’opportunità di avere un’infrastruttura all’avanguardia e di aumentare i ricavi per investire sul mercato e migliorare la squadra. Allo stesso tempo, i sostenitori dei due club sono consci delle difficoltà economiche e burocratiche che hanno ritardato l’intero processo. Il mese di settembre si prospetta quindi come il momento della verità per una delle questioni più dibattute degli ultimi anni.