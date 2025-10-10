San Siro Milan, notizia importante sul futuro dell’impianto: nasce la Holding relativa all’impianto. Tutti i dettagli

San Siro Milan, nasce la Holding NSM con l’obiettivo specifico di rilevare l’impianto e non solo: tutti i dettagli

È stata compiuta una mossa significativa nel complesso e dibattuto percorso che condurrà al futuro dello stadio San Siro. È stata formalizzata la nascita della holding, denominata Nsm Holding, con l’obiettivo specifico di rilevare il Meazza e le aree limitrofe del quartiere, un passaggio che prelude all’avvio del progetto di riqualificazione urbana.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, la struttura societaria è stata meticolosamente studiata per tutelare gli interessi incrociati dei due colossi milanesi, Inter e Milan, garantendo parità di controllo e un percorso strategico comune. La holding vede la partecipazione paritetica, al 50%, di due special-purpose firms: Red Stadco (di proprietà Milan) e Blueco (di proprietà Inter). Questa struttura equa mira ad assicurare il controllo congiunto dell’operazione, che dovrebbe concretizzarsi con l’acquisizione di San Siro e dei relativi diritti edificatori entro la fine di ottobre.

Il Meccanismo Di Sicurezza: La Clausola Di Prelazione

Un elemento fondamentale e di grande importanza strategica inserito nello statuto della neo-costituita holding è la clausola di prelazione a favore del club che dovesse decidere di proseguire nel progetto.

Questa clausola stabilisce che, nel caso in cui una delle due squadre – Inter o Milan – optasse per un’uscita dal progetto stadio, decidendo di vendere le proprie quote nella holding, l’altra società calcistica avrebbe il diritto di prelazione sull’acquisto. In sostanza, al club che resta verrebbe garantita la priorità per subentrare interamente nella gestione dell’area, proseguendo in solitaria lo sviluppo dell’impianto e del quartiere circostante.

Questo meccanismo di sicurezza è cruciale per la pianificazione a lungo termine di entrambe le società, specialmente considerando le difficoltà e i ritardi che il progetto ha incontrato negli anni. Serve a mitigare il rischio che un eventuale cambio di strategia o di proprietà in uno dei due club possa mandare in fumo l’intero piano di riqualificazione, che prevede la costruzione di un nuovo impianto da circa 71.500 posti e la contestuale riqualificazione urbana dell’area circostante.

La costituzione di Nsm Holding e l’accordo sulla clausola rafforzano il segnale di impegno congiunto e l’intenzione di procedere speditamente, soprattutto dopo che il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la vendita del compendio immobiliare di San Siro ai club, con l’obiettivo di chiudere il rogito prima che scada il vincolo storico-culturale sul secondo anello.