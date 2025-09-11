San Siro, altra doccia gelata! Niente finale Champions League nel 2027. Il comunicato ufficiale della UEFA

San Siro, ennesima doccia gelata: niente finale di Champions League nel 2027. Arriva il comunicato ufficiale della UEFA

L’11 settembre 2025, si è tenuta a Tirana, in Albania, una riunione del Comitato Esecutivo UEFA che ha segnato importanti decisioni per il futuro del calcio europeo. Tra le comunicazioni più rilevanti, l’UEFA ha annunciato le sedi che ospiteranno diverse finali europee nei prossimi anni. Una notizia che ha catturato subito l’attenzione in Italia è stata l’esclusione di San Siro come sede per la finale di UEFA Champions League del 2027. Nonostante le speranze e le candidature, l’iconico stadio milanese non è stato scelto.

La finale di UEFA Champions League 2027 si disputerà invece all’Estadio Metropolitano di Madrid, in Spagna. Questa decisione premia la modernità e le infrastrutture dello stadio dell’Atletico Madrid, dimostrando ancora una volta la predilezione della massima federazione calcistica europea per impianti all’avanguardia. La scelta è stata accolta con entusiasmo nella capitale spagnola, pronta a ospitare uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo. La notizia, comunicata ufficialmente dall’UEFA, chiude la porta alle ambizioni di Milano per quella specifica edizione.

Le decisioni del Comitato Esecutivo UEFA non si sono fermate qui. La finale di UEFA Women’s Champions League 2027 si giocherà allo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Un’altra importante designazione riguarda la Supercoppa UEFA 2026, che avrà luogo a Salisburgo, in Austria. L’Italia, seppur non ospitando la finale di Champions League, non rimane a mani vuote: la finale di UEFA Futsal Champions League 2026 si terrà a Pesaro. Anche il Futsal femminile avrà il suo momento di gloria a livello europeo, con gli Europei UEFA di Futsal Femminile 2027 che si svolgeranno a Osijek, in Croazia. Chiude l’elenco delle designazioni ufficiali la scelta di Astana, in Kazakistan, come sede degli Europei UEFA di Futsal Under 19 2027.

Nel frattempo, il calcio italiano continua a vivere importanti cambiamenti. Il Milan sta gettando le basi per un nuovo ciclo con due figure chiave: Igli Tare, recentemente nominato Direttore Sportivo, e Massimiliano Allegri, che ha assunto il ruolo di nuovo allenatore del Milan. Questa nuova coppia di dirigenti, con Tare al comando del mercato e Allegri alla guida tecnica, punta a riportare i rossoneri ai vertici del calcio nazionale prima e internazionale poi. La combinazione di un dirigente esperto come Tare e di un tecnico vincente come Allegri fa ben sperare i tifosi milanisti.