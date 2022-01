Sampdoria Women, Cincotta: «Milan da Champions, sulla partita...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Cincotta, tecnico della Sampdoria Women, ha commentato il match di Coppa Italia perso contro il Milan femminile: le sue parole.

PRESTAZIONE – «La prestazione è nettamente migliorata rispetto alla gara di Milano. La squadra ha attaccato molto di più. bisogna riconoscere meriti al Milan che ha corsa e qualità e ci sta che la squadra più forte vinca la partita».

CAMMINO – «Secondo me raggiungere i quarti era già una cosa di impensabile, ci confrontiamo con una squadra creata per giocare la Champions League. Dobbiamo riconoscere i meriti all’avversario in pienezza, ma anche alla Sampdoria che ha cercato di migliorare la prestazione impensierendo il Milan. Per noi è un passo avanti. Quando non puoi vincere devi utilizzare le gare per crescere e fare esperienza per portare a casa qualcosa di positivo».

MILAN – «A livello tattico è lo stesso sistema di gioco. Nell’AC Milan c’è la Guagni che è sempre un diamante. Lei cambia le partite. Riconosco le sue qualità avendola allenata».

RIZZA – «Rizza è una brava ragazza, una brava giocatrice. Migliorerà e crescerà insieme a noi»

SOGGIU – «È stata brava. Veniva da una serie di piccoli infortuni. Ha giocato in condizioni non perfette e ha fatto una grande partita. Le facciamo un bell’applauso».