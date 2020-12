Sampdoria-Milan: Romagnoli grande ex, in blucerchiato la consacrazione

Sarà una gara speciale quella contro la Sampdoria per Alessio Romagnoli, che in blucerchiato visse stagione importante

Alessio Romagnoli è il grande ex di Sampdoria-Milan. La gara di Marassi, in programma domenica alle 18:00, sarà un emozionante incontro con il proprio passato per il capitano rossonero, che in blucerchiato ha giocato la stagione della sua consacrazione.

Parliamo dell’anno 2013/14, quando l’allora 19enne Romagnoli giocò nella Samp guidata prima da Delio Rossi e poi da Sinisa Mihajlovic. Giocò 31 partite, di cui ben 29 da titolare, condite anche da 2 gol e da prestazioni eccellenti. A fine anno il ritorno alla Roma, club proprietario del cartellino, che lo vendette subito al Milan per 25 milioni di euro.