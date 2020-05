Salvini: «Spadafora? C’è un pregiudizio attorno allo sport a al calcio»

Matteo Salvini ha voluto dire la sua in merito all’operato di Spadafora e alla crisi a cui lo sport italiano potrebbe incorrere

Ecco le parole del leader della Lega Nord Matteo Salvini a Radio Punto Nuovo in merito al lavoro svolto dal ministro dello Sport Spadafora sino ad ora.

«Ieri ho sentito qualche dirigente sportivo. C’è un pregiudizio nei confronti dello sport in generale ed il calcio in particolare. Quasi come se affogare lo sport, risolvesse i problemi degli italiani. Ciò che stiamo cercando di spiegare a Spadafora, è che il calcio non è Mertens o Cristiano Ronaldo, ma ci sono persone che muoiono, chiudono senza portare avanti le proprie attività»