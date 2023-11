Salvini tuona dopo Milan Udinese: «Imbarazzanti». E ne ha anche per Pioli. Il suo commento dopo il match di ieri

Il vicepresidente del consiglio e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto sui social per commentare la prestazione e il risultato di ieri sera del Milan.

Un messaggio, quello pubblicato su Instagram, che non può nascondere la delusione per la clamorosa sconfitta della squadra di Pioli in casa contro l’Udinese: «Imbarazzanti, in campo in panchina» ha scritto.