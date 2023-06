Salvini sull’addio di Tonali: «Io sono un romantico e la maglia vale mille mila milioni». Le parole

Matteo Salvini ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 del trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Ecco le parole del politico e tifoso rossonero:

«Se avessi rinunciato agli otto milioni che percepirà Tonali andando via dal Milan per restare in rossonero? Io sono un romantico, un nostalgico, per me la maglia vale mille mila milioni: io avrei resistito. Ma ci sta che un ragazzo di 23 anni, soprattutto se la società, il fondo americano, non fa di tutto per trattenerti. Diciamo che quello degli americani non è il Milan poetico che ho iniziato a seguire io in serie B»