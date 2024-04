Salernitana Sassuolo 2-2: i neroverdi subiscono la doppia rimonta, domenica c’è il Milan

Doppia beffa per il Sassuolo nell’anticipo di Serie A. I neroverdi rimontati due volte dalla Salernitana e domenica c’è il Milan

L’anticipo della trentunesima giornata di Serie A tra Salernitana e Sassuolo termina con un pareggio per 2-2 che lascia entrambe le squadre in zona retrocessione. Laurienté sblocca la sfida al 37′ in contropiede su assist di Bajrami, che approfitta al 44’ di un pasticcio tra Costil e Pirola per raddoppiare. Candreva realizza su rigore al 52’, Maggiore completa la rimonta al 91′ e gela i neroverdi, ora diciottesimi a quota 25 punti.

I due punti persi dai neroverdi rischiano di compromettere seriamente la lotta salvezza anche in virtù del prossimo impegno di campionato contro il Milan.