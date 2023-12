Salernitana Milan: Leao fondamentale, ecco cosa gli chiede Pioli

Stasera il Milan affronterà la Salernitana in campionato. In vista del match Pioli ha una precisa richiesta per Leao

Stasera il Milan affronterà la Salernitana in campionato. In vista del match Pioli ha una precisa richiesta per Leao:

come riportato da la Gazzetta dello Sport il portoghese può essere un fattore, e c’è bisogno anche sei suoi gol. Ben vengano gli assist per i compagni, come quello per Simic contro il Monza, ma in campionato non segna dal 23 settembre. Ora c’è bisogno anche di lui.