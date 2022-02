Salernitana Milan, Nicola contro Pioli: i precedenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In avvicinamento alla sfida di domani sera Salernitana Milan, il dato sui precedenti scontri tra i due allenatori

In avvicinamento alla sfida di domani sera Salernitana Milan, il dato sui precedenti scontri tra i due allenatori. Come riporta Opta:

«Davide Nicola ha vinto tre delle sei sfide da allenatore in Serie A contro Stefano Pioli (1N, 2P), tuttavia nell’ultimo confronto dello scorso campionato il Milan ha vinto 7-0 contro il Torino.

Davide Nicola ha vinto solo una delle sei gare da allenatore in Serie A contro il Milan (2N, 3P): 2-1 in trasferta alla guida del Genoa nel

marzo 2020».