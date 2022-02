Salernitana Milan, attenzione a Bonazzoli! Osservato speciale di Mancini e Samp vuole stupire

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il momento di difficoltà, Bonazzoli è tornato a far gol con la Salernitana. E ora vuole stupire anche il c.t. Mancini, già dalla prossima contro il Milan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Federico Bonazzoli vuole stupire Roberto Mancini, ospite tra le mura dell’Arechi. L’attaccante, in prestito dalla Sampdoria, sembra aver superato il momento no e si candida per trascinare la squadra di Davide Nicola verso la salvezza.

La Sampdoria lo osserva da lontano perché sull’attaccante vanta un diritto di contro-riscatto qualora la Salernitana decida di riscattarlo a fine stagione. Per ora Bonazzoli ha messo a segno sette gol, suo record in Serie A.