Salernitana in Serie A, Lotito: «Ecco cosa faremo adesso»

Claudio Lotito ha parlato della doppia proprietà ora che la Salernitana è stata promossa in Serie A non mostrandosi preoccupato

Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Claudio Lotito, presidente della Salernitana oltre che della Lazio, parla di cosa farà dopo la promozione in Serie A del club campano.

«Non è un problema. Ci atterremo al rispetto pedissequo delle norme. Gravina? Non entro nel merito. Rispetto delle norme e basta. Io ai tifosi dico: ho preso questa squadra in eccellenza e ho rispettato l’impegno che ho assunto. Ora non succede nulla, sta in Serie A».