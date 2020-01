Sala ha voluto commentare la situazione attuale del futuro di San Siro e del dialogo tra comune e Milan e Inter

Ecco le parole del sindaco di Milano Sala in un’intervista a Radio Deejay in merito al futuro di San Siro.

«Va un po’ meglio, i club hanno capito che il desiderio di salvare San Siro non è un vezzo e non è dilatorio rispetto ad una decisione, ma significa tenere quello spazio in parte anche come vestigia, perché è un po’ un monumento della nostra città»