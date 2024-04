San Siro Milan, Sala annuncia: «Possibile ristrutturazione in due fasi. La cosa positiva è…». Le parole del sindaco di Milano

Giuseppe Sala ha parlato a margine di un evento legato al masterplan di Milano Santa Giulia del piano per la ristrutturazione di San Siro per far restare Inter e Milan. Ecco le parole del sindaco di Milano:

PAROLE – «È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, quindi io non perderei tempo. Credo che possa essere la soluzione fare dei lavori in due fasi. Ho sentito e apprezzo le parole di pragmatismo di Gerry Cardinale. La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessità e ce l’hanno comunicato formalmente, in maniera tale che Webuild le possa considerare nella costruzione del progetto. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno. Quello che sto facendo con i miei uffici è continuare a spingere perché vengano rispettati i tempi e perché è importante che per giugno noi possiamo costituire un’alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano»