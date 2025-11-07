Connect with us

Sala: «Abbiamo fatto tutto per bene, abbiamo rispettato le regole»

Sala, sindaco di Milano, si è soffermato sulla questione Stadio San Siro! Il messaggio è stato chiaro

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è soffermato sul tema San Siro parlando coi cronisti a Palazzo Lombardia, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”.

Una delle questioni che più stanno tenendo banco nel corso delle ultime settimane in casa Inter e Milan.

LE PAROLE – «Rogito e inchiesta della Procura? Non ho più altri commenti. È chiaro che di nuovo qui posso esprimere una posizione precisa. Abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole. Una volta ricevuta la manifestazione di interesse delle due squadre l’abbiamo tenuta fuori i tempi necessari e quindi mi sembra molto un approccio teorico questo dell’inchiesta. Anomala la tempistica in cui è uscita la notizia? Lo stesso giorno fa pensare».

