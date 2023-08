Saelemaekers via dal Milan? Il belga piace in Premier, lo scenario

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare Saelemaekers che piace in Premier

Il Milan dopo essersi mosso tanto sul calciomercato in entrata ora sta cercando di piazzare gli esuberi. Tra questi potrebbe essserci anche Saelemaekers.

Per il belga, come riportato da Daniele Longo, ci sono stati vari sondaggi in Premier League. Tra questi quello del West Ham su tutti. Vedremo se arriverà una vera e propria offerta da prendere in considerazione