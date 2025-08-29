Saelemaekers a Sky: «Ho la fortuna di giocare oggi, dopo la Cremonese eravamo delusi. Ruolo da attaccante? Dico che...»

Saelemaekers a Sky: le dichiarazioni del giocatore del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro il Lecce. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Sky prima di Lecce-Milan, il calciatore rossonero, ha dichiarato:

«Penso che per me non è un problema giocare davanti. Oggi ho la fortuna di essere titolare, voglio aiutare la squadra a conquistare i tre punti. Clima dopo la sconfitta? Abbiamo grandi aspettative di noi stessi. Eravamo delusi ma oggi siamo qua determinati».