Saelemaekers, avanti con il Milan: fino al 2030. Ingaggio aumentato. Tutti i dettagli

Saelemaekers potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan. Contatti con il procuratore del belga già avviati

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e, stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Alexis Saelemaekers sembra sempre più tingersi di rossonero. Il versatile esterno belga, noto per la sua instancabile corsa e la capacità di ricoprire più ruoli, avrebbe convinto pienamente il Milan, che si starebbe muovendo con decisione per blindarlo a lungo termine.

Il rapporto tra Saelemaekers e la dirigenza del club lombardo è eccellente, così come quello con l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano di ritorno sulla panchina milanista dopo le esperienze alla Juventus. La fiducia reciproca tra il giocatore e l’ambiente di Milanello è palpabile e questo ha spinto il club a dare il via alle trattative per il prolungamento del contratto.

Secondo le indiscrezioni, i contatti tra la società e l’agente del calciatore sono già stati avviati. L’obiettivo dei vertici del Diavolo è quello di raggiungere un accordo che leghi il classe ’99 al club fino al 2030, un chiaro segnale della volontà di puntare su di lui come pedina fondamentale per il progetto tecnico futuro. L’attuale contratto scade nel 2026 e l’idea è quella di estenderlo di quattro anni, garantendo stabilità e continuità.

Non solo un prolungamento della scadenza, ma anche un significativo adeguamento economico. L’offerta sul piatto per il polivalente centrocampista-attaccante prevederebbe un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, una cifra che riflette il suo crescente peso all’interno della squadra e l’apprezzamento per il suo costante impegno. Con il suo dinamismo e la sua duttilità tattica, Saelemaekers si è guadagnato la stima non solo dell’allenatore, ma anche dei tifosi rossoneri.

La notizia del possibile rinnovo di Saelemaekers conferma la linea strategica del Milan, sempre più orientata a valorizzare i talenti già presenti in rosa. Il Belgio, da cui proviene il giocatore, ha un’importante tradizione calcistica e Saelemaekers ne è un degno rappresentante, un interprete moderno e grintoso del calcio. La fumata bianca sembra vicina, e con essa la certezza di vedere ancora a lungo il numero 56 difendere i colori del club meneghino.