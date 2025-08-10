Saelemaekers a Sky: «Con Allegri abbiamo resettato. Scudetto? Al momento posso dire solo questa cosa»

Saelemaekers, esterno del Milan, ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Chelsea a Londra: le dichiarazioni

Alexis Saelemaekers è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport al termine della gara amichevole che ha visto il suo Milan soccombere per 4-1 contro il Chelsea. Un risultato pesante, ma che, a detta dell’esterno belga, non scalfisce lo spirito di un gruppo che sta ripartendo da zero con nuove ambizioni e una mentalità rinnovata. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulla psicologia della squadra in questa fase cruciale di preparazione, con l’obiettivo di costruire solide basi sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Un Ritorno all’Insegna della Maturità e della Responsabilità

“Ovviamente sono ritornato diverso rispetto a quando sono andato via, ora prendo responsabilità,” ha dichiarato Saelemaekers, sottolineando un percorso di crescita personale che lo ha portato a vestire un ruolo più maturo all’interno dello spogliatoio rossonero. Questa assunzione di responsabilità è un segnale positivo per il Milan, che avrà bisogno di leader in campo e fuori per affrontare le sfide della prossima stagione. Il suo commento riflette un cambiamento non solo tattico, ma anche di mentalità, un aspetto fondamentale che il nuovo corso targato Allegri-Tare sta cercando di inculcare in ogni singolo elemento della rosa.

Il calciatore ha poi approfondito la sua percezione del gruppo che ha ritrovato: “Ho trovato un gruppo tranquillo mentalmente, siamo tornati a zero nella testa. Lavoriamo duro anche nelle difficoltà come oggi, proviamo a fare qualcosa di grande.” Queste parole evidenziano una serenità di fondo nonostante il risultato negativo contro il Chelsea, un segno che la squadra è focalizzata sul processo e non solo sull’esito immediato. Il concetto di “tornare a zero nella testa” suggerisce una volontà di resettare e ripartire con una nuova mentalità vincente, liberi dalle pressioni e dalle aspettative del passato. Questo approccio è cruciale per un club come il Milan, che mira a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dedizione al lavoro duro, anche di fronte alle avversità, è un pilastro su cui il Mister Allegri e il DS Tare stanno costruendo il loro progetto.

Scudetto: Un Sogno Lontano o un Obiettivo Concreto?

Quando gli è stato chiesto se il Milan potesse sorprendere tutti per lo Scudetto, Saelemaekers ha mantenuto un profilo basso ma determinato: “Non pensiamo allo Scudetto adesso, pensiamo ad essere un gruppo unito. Poi quello che succederà non lo sappiamo, daremo di tutto e vedremo cosa succederà.” Questa risposta, sebbene cauta, rivela una mentalità pragmatica e focalizzata sul presente. L’enfasi sull’essere un “gruppo unito” è un chiaro indicatore della priorità data alla coesione della squadra e alla creazione di un ambiente sano e collaborativo.

Il percorso verso lo Scudetto è lungo e tortuoso, e il Milan sa bene che il successo si costruisce giorno dopo giorno, con sacrificio e dedizione. La dichiarazione di Saelemaekers è in linea con la filosofia di Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di costruire squadre solide e competitive partendo dalle basi. Anche Igli Tare, con la sua esperienza nel costruire rose vincenti, sarà determinante nel plasmare un gruppo che sia non solo talentuoso, ma anche caratterialmente forte e resistente alle pressioni.

In sintesi, le parole di Alexis Saelemaekers a Sky Sport dipingono il quadro di un Milan che, nonostante le sfide e i cambiamenti, sta affrontando questa nuova fase con determinazione, umiltà e una spiccata consapevolezza. Il focus è sulla costruzione di un gruppo solido e coeso, capace di lavorare duro e affrontare le difficoltà con serenità, sotto la guida esperta di Allegri e la visione di Tare, con la speranza di poter “fare qualcosa di grande” nel prossimo futuro.