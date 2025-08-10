Saelemaekers a Milan Tv: «Giocare in 10 contro il Chelsea è molto tosta ma sono molto fiducioso per un motivo. Ecco quale»

Saelemaekers, esterno del Milan, ha analizzato la sconfitta in amichevole contro il Chelsea ai canali ufficiali del club rossonero

Nonostante la sconfitta contro il Chelsea a Stamford Bridge, l’esterno jolly del Milan, Alexis Saelemaekers, ha espresso fiducia per la prossima stagione. Intervistato da MilanTV nel post-partita, il belga ha analizzato la gara dei rossoneri, sottolineando l’impegno della squadra anche in inferiorità numerica e la preparazione svolta durante il pre-campionato. Le sue parole arrivano in un momento cruciale per il club, che vede l’ingresso del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, figure chiave per le ambizioni del Milan in questa nuova annata.

Sull’Assist a Fofana: Un’Intesa da Costruire

Uno dei pochi lampi di luce per il Milan nella difficile trasferta londinese è stato l’assist di Saelemaekers per il gol di Youssouf Fofana. Il belga ha voluto subito rendere merito al compagno di squadra, evidenziando il suo ottimo posizionamento e la qualità dell’azione. “Youssouf ha fatto un grandissimo movimento, un taglio perfetto nella loro difesa, quindi è soprattutto merito suo, è stata una bella azione“, ha dichiarato Saelemaekers, mettendo in luce una potenziale intesa che potrebbe rivelarsi fondamentale per il Milan nella prossima stagione, soprattutto considerando il dinamismo che Allegri vorrà imprimere al gioco. Questo tipo di sintonia in campo sarà essenziale per il nuovo assetto tattico voluto dal tecnico livornese, che punta a un calcio più verticale e incisivo.

La Partita: Una Sconfitta che Lascia Comunque Segni Positivi

La gara contro il Chelsea si è rivelata estremamente complessa per il Milan, soprattutto dopo essere rimasto in dieci uomini. Saelemaekers non ha nascosto le difficoltà, ma ha anche cercato di trarre degli aspetti costruttivi dalla prestazione. “Tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, lo sapevamo sarebbe stata difficile, ma il calcio è così, penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato”, ha affermato. Questa mentalità di ricerca del bicchiere mezzo pieno è un segnale importante per la squadra, che dovrà affrontare sfide ardue nel corso della stagione. La capacità di mantenere la concentrazione e di lottare fino alla fine, anche in situazioni di svantaggio, sarà un valore aggiunto per il Milan di Tare e Allegri.

Sulla Prima Sfida Ufficiale: Ottimismo e Preparazione

Nonostante l’amarezza per la sconfitta, l’attenzione di Saelemaekers è già proiettata verso l’inizio della stagione ufficiale. Il pre-campionato, a suo dire, ha fornito le basi solide per affrontare le prossime sfide. “Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre-campionato, sono fiducioso sulla stagione“, ha concluso l’esterno rossonero. Queste parole di fiducia risuonano in un ambiente che vede il Milan in una fase di rinnovamento e con nuovi obiettivi. Il lavoro svolto sotto la supervisione di Massimiliano Allegri e con le strategie di mercato di Igli Tare dovrebbe aver messo la squadra nelle condizioni migliori per affrontare un campionato che si preannuncia competitivo e stimolante. I tifosi rossoneri si aspettano un Milan determinato e capace di lottare per i vertici, e le dichiarazioni di Saelemaekers sembrano confermare la positività che si respira all’interno dello spogliatoio. La preparazione atletica e la definizione tattica saranno i pilastri su cui si fonderà la nuova stagione del Diavolo.