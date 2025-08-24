Saelemaekers a Milan Tv: «Ci è mancata cattiveria, non ci aspettavamo una serata del genere. In settimana...»

Saelemaekers, esterno del Milan, ha analizzato la sconfitta dei rossoneri a San Siro contro la Cremonese: le sue dichiarazioni

Nel post-partita di una sconfitta rocambolesca per 1-2 contro la Cremonese, un Alexis Saelemaekers visibilmente deluso è intervenuto ai microfoni di Milan TV per analizzare la prima uscita stagionale in Serie A. Le sue dichiarazioni, cariche di onestà e autocritica, hanno evidenziato le difficoltà affrontate da una squadra ancora in fase di assestamento sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con un nuovo direttore sportivo, Igli Tare.

PAROLE – «Non ci aspettavamo questo stasera. Abbiamo lavorato duro questa settimana, però nel calcio non puoi mai sapere su che tipo di avversario arrivi. Adesso dobbiamo rialzarci tutto insieme, come un gruppo, e prepararci per la prossima partita. Penso che le occasioni le abbiamo avute, però non abbiamo avuto abbastanza cattiveria sotto porta. È una cosa sulla quale dobbiamo lavorare di più, ma adesso è il passato, dobbiamo dimenticare questa partita e pensare a Lecce. Analizzare gli errori? Si, ovviamente ci sarà un lavoro al video del mister e ripartiremo da qui per rialzarci tutti insieme».

Nonostante la batosta, le parole di Saelemaekers sono un messaggio di speranza. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di rimanere uniti e di ripartire immediatamente. “Adesso dobbiamo rialzarci tutti insieme, come un gruppo unito, e prepararci per la prossima partita.” Un’affermazione che riflette la mentalità voluta da Allegri, noto per la sua capacità di cementare lo spogliatoio e infondere un forte senso di appartenenza. Anche la figura del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sarà fondamentale in questo momento delicato. L’ex dirigente della Lazio è conosciuto per la sua determinazione e per la sua visione a lungo termine, qualità che dovranno essere messe al servizio di un progetto di rifondazione.