Saelemaekers Milan, dalla svolta tattica agli scenari di mercato: c’è un’esigenza che va colmata entro fine agosto

Saelemaekers Milan, svolta tattica per il classe ’99 belga e necessità impellenti sul mercato: serve un difensore centrale in più

Le prime amichevoli estive del Milan stanno già fornendo indicazioni cruciali sulle intenzioni tattiche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e sulle sfide che attendono il direttore sportivo, Igli Tare. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, ha analizzato attentamente i cambiamenti in atto, offrendo spunti preziosi sulle evoluzioni che potremmo vedere in vista della prossima stagione. Le sue parole risuonano come un campanello d’allarme e, al contempo, un’anticipazione entusiasmante per i tifosi rossoneri.

La “strambata” tattica verso il 3-5-2, come l’ha definita Bianchin, è senza dubbio la novità più appariscente. Questo cambio di modulo, rispetto al canonico 4-2-3-1 o 4-3-3 visto in passato, non è una mera variazione numerica, ma una vera e propria rivoluzione che incide profondamente sul posizionamento e i compiti dei giocatori in campo. Per i centrali difensivi, questo significa un guadagno di una “casella” in campo, garantendo maggiore copertura e solidità nella retroguardia. Tuttavia, Bianchin solleva un punto critico e di assoluta importanza: “impossibile affrontare una stagione con quattro soli centrali”. Questo è un chiaro segnale per Igli Tare, che avrà il compito primario di reperire un nuovo difensore centrale per rinforzare un reparto che si preannuncia fondamentale nel nuovo assetto. La profondità della rosa, specialmente in un ruolo così delicato, sarà determinante per affrontare le molteplici competizioni che attendono il Diavolo.

Le parole di Bianchin si soffermano anche su alcuni singoli che stanno beneficiando di queste nuove direttive tattiche. Alexis Saelemaekers, ad esempio, è stato immediatamente schierato in un ruolo diverso, più difensivo rispetto alle sue abitudini di esterno d’attacco. Questa versatilità e la capacità di adattarsi a nuove esigenze lo rendono, secondo il giornalista, un elemento che “promette di essere fondamentale“. La sua abnegazione e la sua intelligenza tattica potrebbero renderlo una pedina chiave per bilanciare l’attacco e la difesa nella nuova configurazione.

Un altro giocatore che ha visto il suo raggio d’azione ampliarsi è Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, con il passaggio al 3-5-2, ha guadagnato ben 20 metri di campo. La presenza di un difensore centrale “alle spalle”, presumibilmente il neo-arrivato Strahinja Pavlovic, gli permetterà di “attaccare più liberamente”. Questa maggiore licenza offensiva potrebbe esaltare le sue qualità di spinta e cross, rendendolo una minaccia costante sulla fascia. La combinazione tra la sua progressione e la copertura di Pavlovic potrebbe essere una delle chiavi di volta del nuovo Milan di Allegri.

In conclusione, le analisi di Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport offrono un quadro chiaro e dettagliato delle prime impressioni sul calciomercato Milan di Allegri. Il passaggio al 3-5-2 non è una semplice modifica, ma una strategia precisa che sta già ridefinendo i ruoli e le responsabilità dei giocatori. Le priorità di mercato per Igli Tare sono state delineate con chiarezza, in particolare la necessità di un rinforzo in difesa. Il campo, come sempre, sarà il giudice supremo, ma le prime indicazioni sono certamente ricche di spunti interessanti per il futuro rossonero.