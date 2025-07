Saelemaekers Milan, arriva anche il grande elogio di Pulisic: «Non si risparmia mai, lo scorso precampionato…». Le ultimissime notizie

Christian Pulisic, dal ritiro rossonero, ha concesso un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, esprimendo parole di grande stima per l’ex compagno di squadra Alexis Saelemaekers. Il fantasista americano ha ricordato il precampionato trascorso insieme l’anno scorso, sottolineando come già allora avesse notato le qualità del belga.

“Saelemaekers? Avevo fatto con lui lo scorso precampionato e ho visto il rendimento che ha avuto con il Bologna e la Roma,” ha dichiarato Pulisic, evidenziando il percorso di crescita e l’impatto positivo che il giocatore ha avuto nelle sue esperienze successive al Milan. Pulisic ha poi approfondito l’analisi delle caratteristiche di Saelemaekers, descrivendolo come un calciatore poliedrico e indispensabile.

“Ha qualità e in campo si rende utile in tanti modi: dribbling, cross, conclusioni e chiusure difensive,” ha spiegato Pulisic, mettendo in luce la sua versatilità offensiva e la sua notevole dedizione in fase di non possesso. Questa capacità di coprire più ruoli e di essere efficace in diverse situazioni di gioco lo rende un elemento prezioso per qualsiasi squadra.

L’elogio finale di Pulisic è un riassunto della mentalità di Saelemaekers: “È uno che non si risparmia mai.” Questa frase cattura l’essenza del giocatore, noto per la sua costanza, il suo impegno instancabile e la sua generosità in campo. Un’attitudine che lo rende un esempio di professionalità e dedizione, apprezzato dai compagni e dagli allenatori. Le parole di Pulisic confermano il valore di Saelemaekers, un giocatore spesso sottovalutato ma fondamentale per l’equilibrio e la dinamicità di una squadra.