Saelemaekers Milan, i complimenti di Passerini a Tare e Allegri non passano inosservati

Saelemaekers Milan, arrivano i complimenti di Carlos Passerini a Tare e Allegri per la scelta di trattenere il belga a Milanello

La recente prestazione di Alexis Saelemaekers con il Milan ha riacceso il dibattito sul suo valore e il suo futuro in rossonero. Carlos Passerini, stimato giornalista del Corriere della Sera, ha espresso un’opinione netta e decisamente positiva sulla sua performance, mettendo in luce aspetti che indicano una possibile rinascita per il numero 56. L’analisi di Passerini, come vedremo, si inserisce perfettamente nel nuovo contesto rossonero, caratterizzato dall’arrivo di figure chiave come l’allenatore Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Passerini non ha dubbi: “Di sicuro ci sono diversi aspetti positivi. Mi è piaciuto moltissimo Pulisic, voto 7, il quale si gioca la palma di migliore in campo con Saelemaekers. Poi io ho premiato Pulisic, ma ho visto un ottimo Saelemaekers; il belga merita di restare al Milan, ha visto bene Allegri. Al Milan più pragmatico e compatto può fare bene il numero 56. Forse è stato andare con un po’ troppa disinvoltura negli ultimi due anni: l’ho pensato e l’ho scritto tante volte. Di un giocatore così il Milan avrebbe avuto bisogno di tante volte. Però ora con Allegri e Tare l’errore è stato corretto.” Queste parole non sono solo un elogio alla singola partita, ma un’affermazione di fiducia nel potenziale a lungo termine del giocatore.

Il commento di Passerini sottolinea come Saelemaekers, spesso criticato per una certa “disinvoltura” nelle stagioni precedenti, stia ora mostrando una nuova maturità e una maggiore incisività. Questa trasformazione non è casuale, ma sembra essere intrinsecamente legata alla nuova direzione tecnica intrapresa dal Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, noto per il suo approccio tattico pragmatico e la sua capacità di valorizzare la fase difensiva e la solidità del collettivo, sembra aver trovato in Saelemaekers un interprete ideale. In un Milan “più pragmatico e compatto,” come lo definisce Passerini, le caratteristiche di sacrificio, corsa e duttilità del belga diventano fondamentali. Non è più solo una questione di estro individuale, ma di un contributo concreto al funzionamento dell’intero meccanismo di squadra.

In questo nuovo scenario, il ruolo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del calciomercato Milan, assume un’importanza cruciale. La sua visione e le sue scelte di mercato, in sinergia con Allegri, stanno evidentemente plasmando una squadra con una mentalità diversa. La decisione di confermare Saelemaekers, o di averlo reintegrato con questa rinnovata fiducia, potrebbe essere interpretata come una correzione di rotta rispetto a passate valutazioni. Se in precedenza c’era chi ipotizzava una sua partenza, ora la sua permanenza non è solo auspicabile, ma quasi necessaria per il nuovo assetto tattico. Il fatto che Allegri abbia “visto bene” in lui, come menzionato da Passerini, indica una fiducia reciproca e una chiara intenzione di sfruttare al massimo le sue qualità.

In conclusione, le parole di Carlos Passerini non solo celebrano una singola eccellente prestazione di Saelemaekers, ma offrono una finestra sulla sua rinascita all’interno di un Milan profondamente rinnovato. Con Allegri e Tare al timone, il numero 56 sembra aver trovato la dimensione ideale per esprimere il suo potenziale, trasformando le critiche passate in un nuovo capitolo di successo per la sua carriera in rossonero. Sarà interessante vedere come questa evoluzione si svilupperà nel corso della stagione.