Saelemaekers confessa: «Periodo lontano dal Milan? Mi sono messo in discussione e ho pensato che…». Le ultimissime notizie

Alexis Saelemaekers ha toccato le corde più personali nella sua intervista, parlando del suo ritorno al Milan dopo le esperienze in prestito. Le sue parole tradiscono una profonda emozione e un forte senso di gratitudine per il club rossonero, che lui considera la sua casa.

L’esterno belga ha riflettuto sul periodo trascorso lontano da Milano, un’esperienza che, pur difficile, si è rivelata cruciale per la sua maturazione. «Quando sono andato via mi sono messo in discussione, so che il Milan è tra i migliori club al mondo. Andare via per un’altra squadra significava che qualcosa non era andata bene», ha ammesso con onestà. Questo periodo di allontanamento è servito a Saelemaekers per analizzare i suoi errori e lavorare sui propri limiti.

Il belga ha voluto ringraziare in modo specifico le due squadre che lo hanno ospitato: «Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno aiutato a crescere come persona e calciatore». Queste parentesi sono state fondamentali non solo per il miglioramento tecnico, ma anche per la sua evoluzione caratteriale.

Il ritorno al Milan è stato vissuto con grande gioia e come un vero e proprio approdo. «Ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto in cui mi sento a casa», ha dichiarato, sottolineando il legame speciale che lo unisce ai colori rossoneri. Per sentirsi nuovamente al centro del progetto, Saelemaekers ha sottolineato il ruolo cruciale di tutti gli elementi: «Ci sono stati tutti gli elementi, con il mister [Allegri] e il gruppo, per sentirmi bene».

Oggi, l’esterno è pronto a ripagare la fiducia dimostrata dal club e dal direttore sportivo Tare: «Oggi posso dimostrarlo sul campo. Due anni difficili lontano da casa, ma sono cresciuto dentro e fuori dal campo». Il Milan ritrova dunque un giocatore più maturo, consapevole dei suoi mezzi e motivato a dare il massimo per la sua “famiglia” rossonera.