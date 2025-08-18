Connect with us

News

Saelemaekers Milan, il belga infiamma i tifosi e li fa emozionare: il suo post Instagram fa il giro del web

News

Calciomercato Milan, l'obiettivo numero uno per l'attacco resta lui! Tare non ha mai smesso di seguirlo... Ultimissime

News

Milan Bari, Saelemaekers premiato MVP della prima partita ufficiale! L'annuncio sui social esalta il belga

News

Calendario Milan, quando giocheranno i big match i rossoneri in campionato? Svelate tutte le date 2025/2026

News

Calciomercato Milan, boom Okafor! Cessione ad un passo dello svizzero in Premier League, cifra importante in arrivo nelle casse societarie

News

Saelemaekers Milan, il belga infiamma i tifosi e li fa emozionare: il suo post Instagram fa il giro del web

Milan news 24

Published

51 minuti ago

on

By

Saelemaekers Milan Monza Berlu 1

Saelemaekers Milan, il belga infiamma i tifosi e li fa emozionare: il suo post Instagram fa il giro del web. Le ultimissime sui rossoneri

L’esordio stagionale del Milan in Coppa Italia si è concluso con un successo per 2-0 contro il Bari, un risultato che ha permesso alla squadra di staccare il pass per il prossimo turno. Al termine del match, l’entusiasmo per la vittoria era palpabile tra i giocatori, e uno dei primi a volerlo condividere con i tifosi è stato l’esterno belga Alexis Saelemaekers.

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, il giocatore ha pubblicato un messaggio che sintetizza perfettamente il sentimento dello spogliatoio. “Ottimo inizio di stagione! Grazie a tutti i tifosi per il supporto stasera! È sempre un’emozione speciale giocare a San Siro! Forza Milan!”. Parole semplici ma cariche di significato, che evidenziano il clima positivo e la determinazione con cui i rossoneri hanno approcciato la prima sfida ufficiale.

Il riferimento all’“ottimo inizio di stagione” sottolinea l’importanza di partire con il piede giusto in una competizione a eliminazione diretta. Il risultato non solo dà fiducia, ma conferma che la squadra ha lavorato bene in preparazione. Il ringraziamento ai tifosi è un ulteriore segnale del forte legame che unisce squadra e supporters, un elemento fondamentale per il successo del Milan. La passione e l’affetto del pubblico di San Siro sono un valore aggiunto per ogni calciatore.

Infine, la frase “È sempre un’emozione speciale giocare a San Siro!” ribadisce il fascino unico dello stadio, un tempio del calcio che continua a ispirare e a motivare i giocatori. Il post di Saelemaekers non è solo un resoconto della serata, ma una testimonianza dell’entusiasmo e della carica che il Milan ha ritrovato per affrontare la nuova stagione con rinnovata ambizione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.