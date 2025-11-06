Saelemaekers Milan, il belga ha messo in risalto questa qualità della squadra: le sue parole non sono passate inosservate. Ultimissime

Alexis Saelemaekers ha concluso la sua analisi focalizzandosi sulle qualità distintive del Milan in campo, evidenziando in particolare la letalità della squadra nelle transizioni offensive.

«Una caratteristica è la ripartenza, con le qualità che abbiamo», ha affermato l’esterno belga, riconoscendo nella velocità e nell’efficacia in contropiede uno dei principali punti di forza del Milan di Allegri. La capacità di passare rapidamente dalla fase difensiva a quella offensiva è cruciale per scardinare le difese avversarie.

In questa dinamica, Saelemaekers ha voluto citare due compagni di squadra che rappresentano al meglio la rapidità e la versatilità rossonera: Rafael Leao e Strahinja Pavlovic. Il riferimento a Rafa (Leao) evidenzia la sua incredibile velocità e la sua capacità di spaccare le partite con progressioni palla al piede.

L’esterno ha poi definito Pavlovic come «l’uomo tuttofare». Questa descrizione sottolinea la polivalenza del difensore o centrocampista (a seconda del modulo di Allegri), capace di coprire più ruoli e di contribuire in entrambe le fasi di gioco.

«Questa è una caratteristica bella, utilizziamo tutte le nostre forze», ha concluso Saelemaekers. Le sue parole certificano l’intelligenza tattica della squadra, che sa sfruttare le peculiarità dei suoi singoli — dalla rapidità di Leao alla duttilità di Pavlovic — per massimizzare l’impatto sul match.