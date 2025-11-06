Saelemaekers Milan, le parole del belga sul suo ruolo: «Posso attaccare e difendere, all’inizio della mia carriera…». Le ultimissime notizie

Alexis Saelemaekers ha continuato la sua intervista ai canali ufficiali del Milan, concentrando l’attenzione sul suo impiego tattico e sul rapporto con l’allenatore Massimiliano Allegri. L’esterno belga ha espresso grande soddisfazione per il ruolo che ricopre attualmente nello scacchiere rossonero, un ruolo che gli è familiare e che lo valorizza.

Riguardo al suo nuovo posizionamento in campo, Saelemaekers ha rivelato: «In questo modo avevo mosso i miei primi passi in Belgio, è un ruolo che mi piace tanto». Questa familiarità con la posizione gli permette di esprimersi al meglio, sfruttando la sua completezza atletica e tattica. Il calciatore si sente particolarmente a suo agio perché il ruolo richiede una partecipazione attiva sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.

«Posso attaccare e difendere, mi sento utile per la squadra e questa è una cosa bella», ha specificato l’esterno, sottolineando il valore di sentirsi un elemento centrale e versatile per il collettivo guidato da Allegri. In una squadra che fa del bilanciamento tra le fasi uno dei suoi punti di forza, la sua duttilità è un plus apprezzato dal tecnico e dal direttore sportivo Tare.

Un aspetto cruciale evidenziato da Saelemaekers è la fiducia che gli viene concessa dall’allenatore. «Come la fiducia che mi dà il mister, mi dà libertà anche di andare a centrocampo e muovermi tra le linee», ha affermato. Questa libertà d’azione è fondamentale per il suo stile di gioco, permettendogli di svariare, creare superiorità numerica e inserirsi negli spazi, diventando un punto di riferimento imprevedibile per le difese avversarie.

Il suo entusiasmo per questo ruolo tattico è un segnale positivo per il Milan, che si affida sempre più alla sua capacità di coprire l’intera fascia. Il calciatore belga si conferma un elemento prezioso per la squadra di Allegri, pronto a sacrificarsi per i compagni (come già espresso sul tema del gruppo) e a interpretare con intelligenza le richieste del suo allenatore.