Saelemaekers Milan, Allegri gongola! Ruolo chiave del belga: c’è il retroscena sul ritorno a Milanello

Saelemaekers Milan, Massimiliano Allegri gongola: il belga ha un ruolo chiave nella rosa rossonera. E c’è il retroscena sul ritorno a Milanello

Il primo giorno di raduno a Milanello, Alexis Saelemaekers aveva un’idea ben chiara in testa: tornare al Milan per restarci. Dopo due stagioni trascorse in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, il talentuoso belga si sentiva pronto a giocarsi le sue carte in questo nuovo corso rossonero. Una convinzione forte, che si è trasformata in una realtà, anche grazie alla fiducia del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e del direttore sportivo, Igli Tare.

La determinazione e la voglia di mettersi in gioco hanno da subito conquistato il tecnico livornese, che in Alexis ha trovato un jolly prezioso e inaspettato. Il Corriere dello Sport lo ha già ribattezzato “l’uomo in più di Max”, e le ragioni sono evidenti. La sua duttilità tattica e l’instancabile predisposizione al lavoro lo hanno reso un elemento chiave fin dalle prime uscite stagionali. In sole due partite di campionato, Saelemaekers ha già ricoperto due ruoli diversi, dimostrando di potersi adattare con facilità alle esigenze della squadra e agli schemi di gioco richiesti da Allegri. Questo approccio camaleontico lo rende un’opzione preziosa per il mister, che può contare su di lui sia per coprire l’esterno di fascia che per agire in posizioni più centrali, a seconda dell’avversario e delle necessità del match.

La fiducia riposta in lui dal club, e in particolare da Tare e Allegri, ha permesso a Saelemaekers di ritrovare la sua migliore forma e di esprimere tutto il suo potenziale. Il suo impegno in allenamento è esemplare, e la sua capacità di calarsi in ogni ruolo con grande spirito di sacrificio lo rende un esempio per i compagni. Nonostante un passato recente da “eterno prestato”, il numero 56 del Milan sta dimostrando di avere le qualità e la mentalità giuste per ritagliarsi uno spazio importante in una rosa di alto livello, puntando a diventare un titolare fisso e non più una semplice riserva.

La storia di Alexis Saelemaekers è un esempio di come la perseveranza e il duro lavoro possano cambiare il destino di un calciatore. Il suo desiderio di restare in rossonero si è concretizzato in un’opportunità, e lui l’ha saputa cogliere al volo. Con la sua intelligenza tattica e la sua inesauribile energia, il belga potrebbe aggiungere altri ruoli al suo repertorio nel corso della stagione, confermando le impressioni positive di Allegri e del direttore sportivo Tare. La sua rinascita al Milan non è solo una storia di calcio, ma anche un messaggio per tutti gli atleti che credono che con l’impegno si possano raggiungere grandi traguardi, anche quando le circostanze sembrano avverse. Il Corriere dello Sport ha centrato in pieno: Alexis Saelemaekers è davvero l’uomo in più di questo nuovo e promettente Milan.