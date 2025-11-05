Saelemaekers Milan, futuro in dubbio! Nelle prossime settimane incontro decisivo. Segui tutti gli aggiornamenti rossoneri

Il Milan è al lavoro non solo sul campo, sotto la guida attenta di mister Allegri, ma anche dietro le quinte per blindare i tasselli fondamentali della sua rosa. L’obiettivo primario del direttore sportivo Tare in queste settimane sembra essere la definizione del futuro di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga che si è ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie rossonere. E le notizie che filtrano dagli ambienti del club sono estremamente positive.

I contatti tra la dirigenza del Milan e l’entourage del calciatore belga sono, infatti, costanti e molto prolifici. Nonostante la fase di dialogo non sia ancora culminata in incontri ufficiali programmati per entrare nel vivo della trattativa, la direzione intrapresa è chiara e il clima è dei migliori. Si respira una grandissima fiducia e un palpabile ottimismo attorno all’intera vicenda, con entrambe le parti determinate a trovare un accordo a lungo termine.

La volontà del giocatore, in particolare, sembra aver sbloccato la situazione a livello morale: Saelemaekers è orientato a prolungarela sua esperienza in rossonero e ha dato il suo assenso di massima per una permanenza che si estenderebbe fino al 2030. Un segnale forte che certifica la volontà del calciatore di legare il suo futuro ai colori del Diavolo e al progetto tecnico inaugurato dalla coppia Tare-Allegri.

Questo prolungamento rappresenta un elemento chiave nella pianificazione strategica del Milan. Saelemaekers, con la sua duttilità e la sua abnegazione tattica, è un profilo molto apprezzato da Allegri, che lo considera una pedina preziosa per garantire equilibrio e copertura sulle fasce. Blindarlo per i prossimi anni significa assicurarsi non solo un elemento di rendimento, ma anche un calciatore ancora giovane e con ampi margini di crescita.

L’accelerazione definitiva è attesa nelle prossime settimane, ma il cammino sembra tracciato. Il Milan si prepara ad annunciare uno dei rinnovi più importanti della stagione, proiettando Alexis Saelemaekers al centro del progetto rossonero per i prossimi cinque anni e oltre.