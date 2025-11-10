Saelemaekers Milan, il dato sorprendente del belga! Quando segna… I dettagli. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Diavolo ha lasciato per strada due punti pesantissimi. La trasferta contro il Parma si è conclusa con un pareggio amaro (2-2), un risultato che lascia l’amaro in bocca all’intero ambiente rossonero, nonostante il Milan mantenga saldamente una posizione di vertice in classifica. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese richiamato per dare stabilità e carisma, è stata in vantaggio di due gol, salvo poi farsi raggiungere dai ducali.

Inizio Folgorante e Pausa Fatale

L’avvio della formazione di Allegri era stato folgorante, con il Milan che sembrava avere il pieno controllo della partita. Il merito è andato all’esterno belga Alexis Saelemaekers, abile nel trovare il varco giusto, e al talentuoso attaccante portoghese Rafael Leão, autore della seconda rete, spesso decisivo grazie alle sue progressioni e al suo fiuto del gol. Tutto faceva presagire una vittoria facile, ma il blackout che si è verificato ha permesso al Parma di rientrare in partita.

I gol dei padroni di casa, messi a segno da Adrián Bernabé e dal difensore Enrico Delprato, hanno trasformato una comoda vittoria in un pari deludente.

Saelemaekers: Il Bomber da Lontano e i Dati Opta

Nonostante la delusione per il risultato finale, un dato statistico del singolo giocatore si distingue in positivo. Come evidenziato dai numeri forniti da Opta, il centrocampista-ala Alexis Saelemaekers sta sviluppando una notevole propensione al tiro dalla distanza.

Secondo Opta, ben tre degli ultimi sei gol realizzati in Serie A dal belga sono arrivati da fuori area. Questa statistica è particolarmente significativa perché eguaglia il numero di reti dalla distanza segnate da Saelemaekers nelle sue prime 13 marcature in campionato.

Questo dettaglio, sebbene non basti a mascherare la discontinuità della squadra, fornisce ad Allegri e al nuovo direttore sportivo, Igli Tare (ex DS della Lazio e figura chiave nel calciomercato), una base su cui lavorare. La gestione del vantaggio e la tenuta mentale dei rossoneri nei momenti cruciali restano i temi centrali da affrontare per non compromettere il cammino verso l’obiettivo stagionale.