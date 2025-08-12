Saelemaekers Milan, piovono conferme importanti! Idea rinnovo, primi dialoghi in corso: messaggio del belga a Tare

Saelemaekers Milan, arrivano conferme importanti sull’idea dei rossoneri di procedere col rinnovo del belga: primi dialoghi in corso

Il rientro di Alexis Saelemaekers al calciomercato Milan non è stato un semplice ritorno, ma una vera e propria missione con l’obiettivo di riconquistare un ruolo di spicco, e i segnali indicano che sta riuscendo perfettamente. Dopo un periodo in prestito alla Roma, l’esterno belga è tornato a Milano con una rinnovata determinazione e una maggiore maturità, qualità che non sono passate inosservate alla dirigenza rossonera.

Le voci di mercato che lo vedevano lontano dal club sembrano ora un lontano ricordo. L’idea di un rinnovo di contratto sta prendendo sempre più corpo, a testimonianza di come Saelemaekers stia dimostrando sul campo il suo valore. Il nuovo corso targato Massimiliano Allegri come allenatore e Igli Tare come direttore sportivo sembra aver trovato nel belga un elemento fondamentale per il nuovo progetto.

Non più un semplice comprimario, l’ex Anderlecht ambisce a un ruolo da protagonista. La sua crescita, sia a livello emotivo che tattico, è evidente. “Ora prendo responsabilità,” ha dichiarato lo stesso classe 1999 dopo l’amichevole contro il Chelsea, persa 4-1 contro i Blues di Maresca, ma che ha comunque offerto spunti interessanti sulla sua rinnovata fiducia. Questa dichiarazione sottolinea la sua evoluzione e la sua disponibilità a caricarsi di maggiori responsabilità all’interno della squadra.

La sua missione è partita con il piede giusto. Le caratteristiche tecniche e tattiche di Saelemaekers si sposano alla perfezione con le idee del nuovo tecnico Allegri. La sua duttilità, la capacità di coprire più ruoli sulla fascia e la sua instancabile corsa lo rendono un profilo prezioso per il gioco che Allegri intende implementare. Il club ha preso nota di questi progressi e si sta muovendo di conseguenza.

Il Milan e il Piano per Blindare Saelemaekers

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sta attivamente studiando un piano per rafforzare il legame con il giocatore belga. L’intenzione della società è chiara: avviare le discussioni per il rinnovo del contratto di Saelemaekers nelle prossime settimane. Questo significa non solo prolungare la scadenza dell’accordo, ma anche ragionare su un adeguamento dell’ingaggio, riconoscendo il suo crescente contributo e la sua importanza nel progetto.

Attualmente, Saelemaekers, arrivato in rossonero a gennaio 2020, è legato al Milan da un contratto che scade il 30 giugno 2027, con altri due anni ancora da onorare. Il suo ingaggio si aggira intorno al milione di euro netto a stagione, che grazie ai benefici del Decreto Crescita si traduce in circa 1,31 milioni di euro lordi. Un eventuale rinnovo comporterebbe un aumento di questa cifra, un segno concreto della stima che il club ripone in lui.

In sintesi, la storia di Alexis Saelemaekers al Milan è un esempio di perseveranza e rinascita. Il suo ritorno a Milano, la sua crescita come calciatore e persona, e la sua capacità di integrarsi nelle visioni tattiche di Massimiliano Allegri, con il supporto di Igli Tare, lo stanno rendendo un elemento indispensabile. Il Milan è pronto a blindarlo, assicurandosi le prestazioni di un giocatore che ha tutte le carte in regola per diventare un vero protagonista della squadra rossonera nei prossimi anni.