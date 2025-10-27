Saelemaekers Milan, conferme totali sul futuro del belga in rossonero! Fumata bianca vicina

Saelemaekers Milan, il belga è vicinissimo all’accordo con il club rossonero per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2027

Mentre il calciomercato Milan gestisce la complessa situazione contrattuale di altri big in scadenza (come Maignan), il rinnovo di Alexis Saelemaekers si configura come la trattativa più avanzata e vicina alla chiusura.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’esterno belga è «decisamente più avanzato» verso il prolungamento del suo accordo. Le discussioni procedono spedite e dovrebbero portare Saelemaekers a firmare a breve per altre due stagioni, estendendo la sua permanenza in Rossonero fino al 2029.

Saelemaekers, rinnovo col Milan ad un passo

Questa accelerazione sul contratto di Saelemaekers sottolinea la sua crescente importanza all’interno dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il giocatore, infatti, «si sta confermando sempre più importante per la squadra»grazie alla sua encomiabile duttilità e al suo spirito di sacrificio.

Il belga è diventato un jolly prezioso, capace di coprire efficacemente diverse posizioni sull’esterno, garantendo al tecnico affidabilità e copertura in un momento in cui la rosa è spesso sollecitata su più fronti. Blindare un elemento così funzionale, con un accordo che lo legherà al club per un periodo prolungato, rappresenta una mossa strategica per la dirigenza Rossonera, che intende assicurare stabilità e continuità al progetto tecnico.

L’imminente rinnovo è un segnale di fiducia nei confronti di un calciatore che ha saputo conquistare il club e i tifosi con la sua applicazione costante, superando periodi meno brillanti e affermandosi come un pilastro silenzioso, ma fondamentale, del Milan.