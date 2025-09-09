Saelemaekers Milan, Allegri gongola: il belga jolly dei rossoneri, le prestazioni in Nazionale non passano inosservate

Saelemaekers Milan, Massimiliano Allegri può gongolare: il belga, vero e proprio jolly dei rossoneri, brilla anche in Nazionale

Il Milan del nuovo corso targato Massimiliano Allegri ha un nuovo, inaspettato, protagonista: Alexis Saelemaekers. Il jolly belga, tornato a Milanello dopo due stagioni in prestito lontano dalla casa rossonera, si è subito imposto come una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico livornese, conquistandone la fiducia e un posto di rilievo nei suoi schemi tattici. Un’evoluzione che non è passata inosservata, tanto da spingere la società a puntare su di lui senza esitazioni.

A confermare l’importanza di Saelemaekers è il Corriere dello Sport, che ha dedicato al giocatore un’ampia analisi. Come riportato dal quotidiano, il belga è considerato da Allegri un vero e proprio “jolly”, un elemento in grado di adattarsi a più ruoli e di garantire soluzioni preziose in ogni fase della partita. La sua duttilità, unita a un’evidente crescita tecnica e di personalità, lo rende un punto fermo per la nuova stagione del Milan.

Il miglioramento di Saelemaekers è sotto gli occhi di tutti, e non si limita solo alle prestazioni in maglia rossonera. Anche con la Nazionale belga, il giocatore ha dimostrato il suo valore, offrendo prove convincenti che hanno ulteriormente rafforzato il suo status. Durante l’ultima sosta per le nazionali, il numero 56 del Milan ha lasciato il segno in modo indelebile, servendo ben tre assist in due partite. Il primo, un colpo di genio di tacco, è arrivato contro il Liechtenstein, seguito da altri due passaggi decisivi contro il Kazakistan. Un bottino che testimonia la sua crescente capacità di incidere in zona offensiva.

La decisione del Milan di non sedersi al tavolo delle trattative con la Roma, che si era fatta avanti per un prestito secco, è un chiaro segnale di quanto la dirigenza, con il nuovo direttore sportivo Tare, creda nel potenziale di Saelemaekers. Le due stagioni trascorse lontano da Milanello, dove ha potuto accumulare esperienza e affinare le sue qualità, si sono rivelate un investimento vincente. Ora, tornato alla base, il belga è pronto a raccogliere i frutti di questo percorso, mettendosi a completa disposizione di Allegri.

La fiducia dell’allenatore è palpabile: Allegri è intenzionato a utilizzare Saelemaekers con continuità, affidandogli compiti sempre più specifici e vitali per il funzionamento della squadra. La sua capacità di leggere il gioco, la sua rapidità e la sua visione di gioco lo rendono un elemento imprescindibile per il Milan che verrà. I tifosi rossoneri possono aspettarsi di vedere il loro “jolly” in campo molto spesso, pronto a stupire con la sua energia e il suo talento, elementi che lo stanno già rendendo uno degli uomini chiave di questo nuovo e intrigante capitolo della storia del Milan.