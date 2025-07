Saelemaekers Milan, il belga vuole stregare Max per ritagliarsi un ruolo da protagonista: piano ben definito… Ultimissime notizie

Alexis Saelemaekers ha un obiettivo chiaro per questa stagione: convincere Massimiliano Allegri e ritagliarsi un ruolo di primo piano nel nuovo Milan. L’esterno belga, rientrato alla base dopo l’esperienza al Bologna, è determinato a dimostrare il suo valore e a conquistare la fiducia del tecnico, che lo sta osservando attentamente in questa fase di preparazione.

Saelemaekers è consapevole della forte concorrenza nel reparto offensivo e della necessità di adattarsi alle richieste tattiche di Allegri, un allenatore che predilige un approccio più pragmatico e attento alla fase difensiva. Per questo, sta mettendo il massimo impegno negli allenamenti, cercando di mostrare non solo le sue qualità offensive – la dribbling, la corsa, la capacità di cross – ma anche la sua applicazione tattica e la disponibilità al sacrificio in fase di non possesso.

Il belga ha la possibilità di giocare su entrambe le fasce e può offrire diverse soluzioni ad Allegri, sia come esterno puro sia in un ruolo più avanzato. La sua duttilità potrebbe essere un fattore chiave per guadagnare spazio. Saelemaekers è motivato a superare la prova e a dimostrare di poter essere una risorsa preziosa per il Milan di Allegri, un elemento capace di dare imprevedibilità e concretezza all’attacco rossonero. La sua voglia di rimanere e di imporsi è un segnale positivo per il club, che osserva da vicino il suo impegno e la sua crescita.