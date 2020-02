Saelemaekers: «Mi ispiro molto a Ibra, voglio dare il massimo per il Milan»

Il nuovo acquisto rossonero Alexis Saelemaekers si è presentato ai microfoni di Milan Tv, raccontandosi ai nuovi tifosi

Alexis Saelemaekers, giovanissimo acquisto rossonero proveniente dall’Anderlecht, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Diavolo ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

Perché il Milan? – «Penso che sia un grandissimo club. Tutti i giocatori sognano di giocare in una società del genere e oggi sono molto contento di fare parte di questo progetto»

Sulle sensazioni derivanti dall’interessamento del Milan – «E’ un grande orgoglio, perché ho sempre considerato il Milan come un club mitico e una squadra in cui avrei sognato di giocare. Il fatto di essere stato chiamato è una grandissima opportunità per me»

C’è un calciatore della storia del Milan a cui ti ispiri? – «Si certo. Penso che Zlatan Ibrahimovic sia una persona e un calciatore a cui ci si debba ispirare per la sua mentalità e la voglia di vincere, quindi mi ispiro molto a lui»

Sugli obiettivi con la maglia del Milan – «I miei obiettivi sono chiari: provare a dare il massimo per il club, in allenamento e in partita, per mostrare ai tifosi la mia voglia di aiutare questa squadra»

Sulla prima volta a San Siro – «Penso che sarà un bellissimo momento per me poter entrare in questo stadio e calpestare il prato di San Siro davanti a tutti i tifosi mi farà venire i brividi».