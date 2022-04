Saelemaekers: «Questo gruppo ha riportato il Milan dove merita». Le parole dell’esterno di Pioli

Alexis Saelemaekers ha parlato a ElevenSports.de.

PRIMO POSTO – «Non sentiamo la pressione. Per ora siamo primi. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo proseguire con questa fiducia. Poi vedremo cosa succederà. In ogni caso dobbiamo dare il 200% per provare a raccogliere qualcosa perchè sono due anni che questo gruppo sta facendo bene e che ha riportato il Milan dove merita di stare. Penso che questo gruppo sia in grado di riportare il Milan in alto. Dunque dobbiamo continuare così».