Saelemaekers a SportMediaset: «Con l’Atletico l’arbitro ha sbagliato»

Saelemaekers ha spiegato come secondo lui il rigore con l’Atletico fosse inesistente: ora bisogna solo voltare pagina

Alexis Saelemaekers, esterno belga del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA CON L’ATLETICO: «Abbiamo dato tutto sul campo, eravamo preparati per quella partita. Il calcio è così, non puoi sempre vincere, c’è stato anche quel rigore che per me non era rigore ma queste sono scelte dell’arbitro. È umano e dobbiamo rispettarlo. Ora testa alla partita di domenica contro l’Atalanta e vediamo dopo».

SULL’ESPERIENZA IN EUROPA: «Penso che abbiamo già visto delle differenze tra la prima partita di Champions e la seconda. Cresciamo piano piano, magari nella prima partita eravamo un po’ troppo nervosi perché era la prima in Champions per molti giocatori, ma quello visto nella seconda partita è il vero Milan. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto per questa seconda partita, tranquilli, sereni e ascoltando sempre quello che dice il Mister perché è importante».