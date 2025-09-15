Saelemaekers a DAZN: «Modric calciatore incredibile, soddisfatto della mia nuova posizione». Poi esalta Allegri

Saelemaekers, esterno del Milan, ha commentato la vittoria per 1-0 a San Siro la vittoria contro il Bologna: le dichiarazioni

La vittoria del Milan per 1-0 sul Bologna ha svelato i primi, concreti segreti della gestione targata Massimiliano Allegri e Igli Tare. Un Milan solido, pragmatico e capace di capitalizzare le occasioni, proprio come ha evidenziato il protagonista della serata, Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha offerto una prestazione di spessore, confermando le intuizioni del nuovo staff tecnico. A fine gara, come riportato da DAZN, le sue parole hanno dipinto un quadro chiaro di un gruppo unito e focalizzato sull’obiettivo.

Intervistato a caldo, Saelemaekers ha espresso il suo totale gradimento per la nuova posizione in campo:

“Ti piace questo ruolo?”

“Penso che è una posizione che mi piace tanto. Posso arrivare da dietro e attaccare forte. Poi dietro sono coperto da Tomori. Sono contento per la squadra e per Luka (Modric) che ha fatto una grande partita”.

Questa dichiarazione non è banale. Il ruolo ibrido di Saelemaekers gli permette di sfruttare la sua resistenza e la sua capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono un jolly tattico prezioso per Allegri. L’alchimia con Fikayo Tomori sulla fascia dimostra che il tecnico non ha solo puntato su un cambio di modulo, ma ha anche lavorato sulla sinergia tra i giocatori, trovando soluzioni che esaltano le qualità individuali al servizio della squadra. Il riferimento a Luka Modric non è casuale: il fuoriclasse croato, acquistato grazie alla visione strategica di Igli Tare, ha già dimostrato di essere un elemento chiave per la qualità e la creatività del centrocampo rossonero.

Il rapporto tra Saelemaekers e Modric è un’ulteriore conferma del clima che si respira a Milanello:

“Su Modric?”

“Lo guardavo da bambino, ora ci gioco insieme. È un onore per me. È un uomo incredibile fuori dal campo, siamo contenti di averlo qui con noi. È un ragazzo umile, ma è lui che fa tutto col gol”.

Le parole di Saelemaekers sono un inno all’umiltà e al talento. La presenza di un campione del calibro di Modric non solo alza il livello tecnico della rosa, ma funge anche da mentore per i più giovani. La sua leadership silenziosa e il suo esempio quotidiano sono un valore aggiunto inestimabile per il nuovo corso del Milan. L’arrivo di Modric, voluto fortemente dalla dirigenza e supportato dalla competenza di Tare, è il segnale di un Milan che vuole tornare a competere ai massimi livelli, combinando esperienza e giovani promesse.

Infine, il belga ha dedicato un pensiero al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri:

“Su Allegri?”

“Il mister ha fatto un gran lavoro dal primo giorno. La squadra ha grinta per fare qualcosa di bella. Dobbiamo essere umili e andare avanti così”.

Questo passaggio è la sintesi perfetta della filosofia che Allegri sta infondendo nella squadra. Il lavoro e l’umiltà sono le parole d’ordine, i pilastri su cui il Milan deve costruire il proprio futuro. Il successo contro il Bologna, seppur sofferto, dimostra che il gruppo ha già assimilato il DNA vincente del suo allenatore. Con Allegri in panchina e Tare in dirigenza, il Milan sembra aver trovato la giusta rotta per tornare a sognare in grande. La strada è lunga, ma le prime indicazioni sono estremamente positive.