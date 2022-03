Saelemaekers chiamato al riscatto: il belga si gioca il futuro

Alexis Saelemaekers ha perso il posto in favore di Messias nelle ultime settimane: i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro

Alexis Saelemaekers deve riconquistare il Milan. Scavalcato da Messias nelle ultime settimane, il belga ha accusato il colpo non riuscendo a fornire il solito rendimento che aveva convinto tutti sia in dirigenza che a Milanello.

I prossimi due mesi saranno decisivi per guadagnarsi un futuro a tinte rossonere: se non ci sarà la tanto agognata svolta una cessione non può essere assolutamente esclusa. Alexis si gioca il futuro.