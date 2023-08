Saelemaekers è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bologna. In queste ore sta svolgendo le visite mediche

Come riportato da Calciomercato.com, il calciatore belga, che arriva dal Milan in prestito oneroso per 500.000 euro, con diritto di riscatto fissato a 9, ha raggiunto nelle scorse ore il centro Isokinetic della città emiliana per seguire il classico iter delle visite mediche, dopo le quali arriverà la firma del contratto col suo nuovo club.