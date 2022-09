Sacchi su De Ketelaere: «Mi aspettavo qualcosa di più…». Le parole dell’ex allenatore

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della prestazione dei calciatori del Milan nel match contro il Napoli. Ecco le parole dell’ex tecnico:

«Brahim Diaz ha dato una bella scossa e poi Theo Hernandez è proprio un fenomeno. L’azione del gol del pareggio di Giroud è stata meravigliosa. Mi è piaciuto tutto e Pioli deve essere soddisfatto di questa prestazione della sua squadra. L’unica cosa stonata è il risultato, ma una grande squadra ha le risorse per reagire. Ecco, analizzando le prestazione dei singoli, forse da De Ketelaere mi aspettavo qualcosa di più. E anche Saelemaekers non è stato sui suoi soliti livelli. Però il resto ha funzionato. In difesa sono stati bravi, a centrocampo hanno fatto girare il pallone e Giroud, là davanti, ha giocato forse la sua miglior partita»