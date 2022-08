Sacchi su De Ketelaere: «Ha dimostrato di avere talento, ma diamogli tempo…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Charles De Ketelaere dopo Atalanta-Milan. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«È appena arrivato, diamogli tempo perché deve imparare il calcio italiano. Mi sembra che si muova molto, che cerchi spesso la profondità e questo è un dettaglio da non sottovalutare. Molto bello l’assist per Tonali e bravissimo Musso a respingere il tiro. De Ketelaere ha dimostrato di avere talento, va coltivato e non lo si deve sottoporre a grandi pressioni».