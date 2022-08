Sacchi su Brahim Diaz: «Contro l’Atalanta ha faticato parecchio». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della prestazione di Brahim Diaz contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Sfida difficile per i trequartisti del Milan. L’Atalanta raddoppia e triplica le marcature. Non è semplice giocare in simili condizioni, ci sono pochi spazi. Diaz aveva fatto bene all’esordio contro l’Udinese, mentre contro l’Atalanta ha faticato parecchio».