Sacchi su Scamacca: «Ha grandi potenzialità, ma…». Le parole dell’ex tecnico rossonero sull’attaccante azzurro del West Ham

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Gianluca Scamacca. Ecco le parole dell’ex tecnico sull’obiettivo di mercato del Milan:

«Lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo. Lui ha grandi potenzialità che, purtroppo, non sempre riesce ad esprimere. Ha un bel tiro, è potente, forte fisicamente, anche se deve imparare ancora a muoversi di più. Il pressing e la partecipazione alla manovra sono gli aspetti da migliorare. Caratterialmente deve fare un salto di qualità. Viene da una stagione così così, quindi è una scommessa. Mi auguro che capisca di essere di fronte a un’occasione importante, che non capita tutti i giorni: ci metta tutto se stesso per sfondare, giochi con la squadra e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo. Allora non avrà rimpianti»