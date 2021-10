Sacchi duro: «Il Porto ha dominato contro il Milan, vittoria meritata»

Arrigo Sacchi ha analizzato la sconfitta del Milan nel match di Champions league contro il Porto in trasferta. Le sue parole

Arrigo Sacchi ha analizzato la sconfitta del Milan in Champions League contro il Porto, sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex allenatore dei rossoneri.

L’ANALISI – «Il Porto ha dominato l’incontro con il Milan e ha vinto meritatamente. Complimenti a Pioli e ai suoi giocatori per aver evitato di tirare in ballo alibi (vedi errori arbitrali), un segno di maturità e autocritica che fa ben sperare per il futuro. Gli uomini di Sérgio Conceição hanno imposto alla gara un ritmo frenetico, sconosciuto nel nostro campionato. Da noi anche gli arbitri fischiano troppo interrompendo il gioco.

Il collettivo portoghese è stato molto bravo ed efficace con la palla e anche negli smarcamenti, così come in fase difensiva il pressing, i raddoppi e gli anticipi sono stati micidiali per i rossoneri. I milanisti guidati da Pioli ci hanno abituato ai prodigi, che però non sono la regola. Altre volte gli assenti importanti sono stati rimpiazzati con successo da ragazzi semi-sconosciuti, ma non è detto che possa succedere sempre così.