Sacchi convinto: «Pioli sta diventando sempre più stratega». Poi dà il voto alla sua stagione: le sue parole

Arrigo Sacchi è intervenuto quest’oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Milan e Atalanta. Le sue parole.

I DUE ALLENATORI – «Sono bravi, lo hanno dimostrato sul campo. Il Milan e l’Atalanta, quando stanno bene, praticano un buon calcio: propositivo, aggressivo, in linea con la mentalità europea».

LA STAGIONE DI PIOLI – «Secondo me, sta facendo bene. Finora gli darei 6,5 come voto, ma ha la possibilità di arrivare al 7 o addirittura all’8. Il problema è che gli hanno portato tanti giocatori nuovi e ci vuole tempo per amalgamarli tutti. Lui cerca di ruotarli e capita che, quando entra chi gioca meno, la squadra si allarghi e vada in crisi. É normale, ma il giudizio sull’allenatore non cambia».

LE QUALITA’ DI PIOLI – «Sta uscendo dal tatticismo e sta diventando sempre più uno stratega. Il tattico è quello che si affida al singolo, lo stratega è quello che punta sul gioco collettivo. Il tattico fa spendere tanti soldi alla società, lo stratega si basa su ciò che lui stesso crea: la manovra in fase offensiva e difensiva. Questa è una differenza fondamentale che in Italia dovremmo cominciare a comprendere per sistemare i bilanci dei club».

L’ATALANTA – «Ha avuto un calo di rendimento quando non si è rinnovata, ma adesso sta tornando ad alti livelli. Intensità, velocità, movimenti senza palla, aggressione degli spazi, pressing: i ragazzi di Gasperini conoscono il vocabolario del calcio moderno»