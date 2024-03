Sacchi: «Del Milan ho ammirato soprattutto questa cosa». Poi esalta un rossonero dopo la vittoria di Verona

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan, reduce dalla vittoria sul campo del Verona. Le sue parole.

SACCHI – «Dei rossoneri, per parlare anche di cose positive perché ce ne sono, ho ammirato la crescita di alcuni singoli. Pulisic su tutti. Mi sembra che questo ragazzo, alla sua prima stagione in Italia, si stia integrando bene e stia dando una mano alla squadra. Ha buona tecnica, ottime qualità atletiche e mi sembra anche ben disposto quando si tratta di ripiegare in fase di contenimento»